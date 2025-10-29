Nhận định bóng đá West Ham vs Newcastle 21h00 ngày 2/11: Bào kho điểm

West Ham sẽ đối đầu với Newcastle trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 10 Ngoại hạng Anh. Với tình hình cứ đá là thua của West Ham, Newcastle gần như chắc chắn có 3 điểm.

Nhận định soi kèo West Ham vs Newcastle 21h00 ngày 2/11

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo West Ham vs Newcastle

HLV Graham Potter được đưa về West Ham để xây dựng một lối chơi kiểm soát bóng, triển khai bài bản từ tuyến dưới. Tuy nhiên chiến thuật này đã thất bại thảm hại. Búa tạ thi đấu cực kỳ rời rạc, thiếu ý tưởng tấn công và đặc biệt mong manh trong phòng ngự. Họ cầm bóng mà không biết làm gì và để lộ ra những khoảng trống chết người ngay khi mất bóng. Vòng đấu vừa qua West Ham để thua Leeds với tỷ số 1-2. Hiện tại West Ham đứng khiêm tốn ở vị trí thứ 19 với 4 điểm.

Giai đoạn bất ổn của Newcastle đang dần kết thúc và họ đang rất hân hoan với những chiến thắng gần đây. 3 điểm vừa qua trước Fulham giúp cho Newcastle leo lên vị trí thứ 12 trên BXH với 12 điểm. Vấn đề của Newcastle ở khâu ghi bàn đã được giải quyết tốt khi họ nổ súng tới 12 lần chỉ trong 5 trận gần nhất. Chỉ cần Newcastle chơi đúng với thực lực là vô cùng đáng gờm. Gặp đội bóng yếu là West Ham tới đây là cơ hội mà Newcastle cần chắt chiu để kiếm về 3 điểm quý giá.

Đội hình của West Ham thời điểm này rất mất cân bằng. Các tân binh như Wilson hay Walker-Peeters cũng không thể gồng gánh được cả một tập thể rệu rã. Paqueta và Bowen là 2 trụ cột bên phía West Ham cũng đang trên đà sa sút theo cả đội. Hàng thủ của West Ham đang là cái rổ đựng bóng đúng nghĩa với 20 bàn thua, nhiều nhất giải đấu tính tới thời điểm hiện tại. Kể cả có ghi được bàn vào lưới Newcastle thì chưa chắc West Ham đã giữ được lợi thế với lối chơi hiện tại.

Một chiến thắng dễ dàng sẽ thuộc về Newcastle trong bối cảnh hai đội đang có phong độ trái ngược nhau.

Bảng tỷ lệ kèo trận West Ham vs Newcastle

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa West Ham vs Newcastle trong khuôn khổ Vòng 10 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 2/11 tới.

Soi kèo chấp trận West Ham vs Newcastle

Newcastle chấp West Ham 0.75 trái nên theo cửa trên. Newcastle gần đây ghi bàn nhiều và để thủng lưới ít, 3/5 chiến thắng vừa qua đều giữ sạch lưới. Thêm vào đó West Ham cũng đang đốt tiền giới đầu tư khi thua 8/10 kèo chấp gần nhất.

Toàn trận : Newcastle -0.75

Soi kèo châu Âu trận West Ham vs Newcastle

Newcastle sẽ là đội chơi chủ động, pressing tầm cao để khoét vào hàng thủ đầy lỗ hổng của West Ham. Vấn đề lớn nhất của Chích chòe là khả năng tận dụng cơ hội sau khi đoạt được bóng. Dù gì Newcastle đang trên đà thăng hoa cho nên việc ghi bàn vào lưới hàng thủ yếu nhất giải có lẽ không khó khăn cho lắm. Anh em bet thủ có thể yên tâm đặt niềm tin cửa đội khách thắng.

Toàn trận : Newcastle thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận West Ham vs Newcastle

Gần đây Newcastle có xu hướng ghi được nhiều bàn thắng, trung bình 2.4 bàn/trận trong 5 trận đấu đã qua. West Ham trên sân nhà cũng sẽ vùng lên để đáp trả Newcastle bởi tình hình hiện tại họ cũng chẳng có gì để mất nữa. Nhà cái ra kèo 2.5 trái mở toang cơ hội ăn tiền cho cửa Tài.

Toàn trận : Tài 2.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số West Ham vs Newcastle

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa West Ham vs Newcastle sẽ là 0-3 nghiêng về phía đội khách.

Xoilac dự đoán tỷ số : 0-3

Tổng kết

Kèo chấp : Newcastle -0.75

Kèo châu Âu : Newcastle thắng

Kèo Tài Xỉu : Tài 2.5 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa West Ham vs Newcastle trong khuôn khổ Vòng 10 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 2/11 tới. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.