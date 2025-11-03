Nhận định bóng đá Slavia Prague vs Arsenal 00h45 ngày 5/11: Không thể thoát thua

Slavia Prague sẽ tiếp đón Arsenal trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng bảng Cúp C1 châu Âu. Arsenal giống như người khổng lồ đến làm khách trên đất Séc.

Nhận định soi kèo Slavia Prague vs Arsenal 00h45 ngày 5/11

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Slavia Prague vs Arsenal

Slavia Prague đang có tinh thần hưng phấn sau chiến thắng 2-0 tại giải quốc nội trước Banik Ostrava. Giới chuyên môn đánh giá Slavia Prague sở hữu một hàng công đa dạng song lối chơi của Slavia Prague lại ưu tiên sự chặt chẽ và có phần thận trọng. 5 trận đấu gần nhất Slavia Prague sạch lưới, bất bại 6 trận liên tiếp. Làm trùm tại Séc nhưng ra tới biển lớn thì họ chỉ là cá lòng tong. Trải qua 3 trận vòng bảng Cúp C1, Slavia Prague hiện đang xếp thứ 28 với 2 điểm vỏn vẹn. Đã vậy vòng đấu tới họ còn phải gặp Arsenal.

Arsenal vẫn đang duy trì một phong độ hủy diệt trên mọi mặt trận. Thầy trò HLV Mikel Arteta vừa có bước chạy đà tâm lý hoàn hảo bằng chiến thắng 2-0 trước Burnley. Các cầu thủ trong bộ máy của Arteta đang hoạt động hiệu quả, cho thấy khả năng làm chủ cuộc chơi ấn tượng. Điểm đáng sợ nhất của đội bóng thành London lúc này chính là hàng phòng ngự. Họ đã trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới trên mọi đấu trường, trong khi hàng công vẫn phô trương sức mạnh với trung bình 2 bàn/trận. Arsenal cùng với Inter là hai đội duy nhất sạch lưới tại Cúp C1.

Đối mặt với hàng thủ có tổ chức của Slavia Prague, chơi một cách kiên nhẫn sẽ là chìa khóa cho Arsenal giành chiến thắng. Lối chơi của Arsenal luôn kiên nhẫn để khai thác sơ hở của đối phương. Hệ thống phòng ngự của chủ nhà rất khó để có thể trụ vững trước sức ép liên tục. Khả năng kiểm soát bóng và pressing tầm cao của Pháo thủ là thượng thừa. Với đẳng cấp vượt trội, một chiến thắng thuyết phục để củng cố vị thế là mục tiêu nằm trong tầm tay của Arsenal.

Bảng tỷ lệ kèo trận Slavia Prague vs Arsenal

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Slavia Prague vs Arsenal trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Âu diễn ra vào ngày 5/11 tới.

Soi kèo chấp trận Slavia Prague vs Arsenal

Nhà cái ra kèo Arsenal chấp Slavia Prague 1.5 trái chẳng có lý do gì để theo cửa dưới. Tính trung bình Arsenal cứ ra sân tầm này là thắng đối thủ cách biệt trung bình 2 bàn, 9 trận gần nhất Arsenal giữ được phong độ đều tăm tắp như vậy. Dù có chơi phòng ngự xe buýt cũng khó giúp cho Slavia Prague thắng kèo.

Toàn trận : Arsenal -1.5

Soi kèo châu Âu trận Slavia Prague vs Arsenal

Đẳng cấp giữa hai nền bóng đá là hoàn toàn chênh lệch. Arsenal đang được coi là đội bóng mạnh nhất thế giới thời điểm hiện tại với trình độ công thủ hoàn hảo, đội hình đồng đều cả 3 tuyến. Chỉ có chấn thương mới cản được bước chân của Arsenal khi làm khách trên đất Séc. Cửa đội khách thắng là lựa chọn không thể khác.

Toàn trận : Arsenal thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Slavia Prague vs Arsenal

Arsenal tầm này cứ đá là ra Xỉu đều tăm tắp. 7 trận vừa qua Arsenal sạch lưới. Thêm vào đó Arsenal cũng cần phải giữ sức để chinh chiến nhiều mặt trận cho nên chỉ cần thắng là đủ, không cần phải tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Kịch bản khả thi nhất Arsenal thắng chủ nhà với tỷ số 2-0. Mức kèo 2.75 trái cân nhắc theo Xỉu là phương án không tồi.

Toàn trận : Xỉu 2.75 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Slavia Prague vs Arsenal

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Slavia Prague vs Arsenal sẽ là 0-2 nghiêng về phía đội khách.

xoilac dự đoán tỷ số : 0-2

Tổng kết

Kèo chấp : Arsenal -1.5

Kèo châu Âu : Arsenal thắng

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.75 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Slavia Prague vs Arsenal trong khuôn khổ vòng bảng Cúp C1 châu Âu diễn ra vào ngày 5/11. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được lựa chọn chính xác nhất.