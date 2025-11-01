Nhận định bóng đá Lazio vs Cagliari 02h45 ngày 4/11: Tài tươi

Lazio sẽ tiếp đón Cagliari trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 10 Serie A. 15 năm qua Lazio cứ tiếp đón Cagliari là thắng.

Nhận định soi kèo Lazio vs Cagliari 02h45 ngày 4/11

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Lazio vs Cagliari

Lazio bất bại 5 vòng đấu gần nhất. Mặc dù vậy cũng phải nói trận đấu mới đây Lazio chơi không hề tốt khi để cho Pisa cầm hòa 0-0. Ghi bàn đang là vấn đề của Lazio bởi 3 trận đấu đã qua họ chỉ có đúng 1 bàn thắng, bù lại sạch lưới cả 3 trận. Lazio kiểm soát bóng áp đảo dựa trên những đường chuyền ngắn, tốc độ luân chuyển bóng cao song dứt điểm lại không tốt chút nào. Nếu cải thiện được việc ghi bàn thì Lazio sẽ leo cao hơn nữa trên BXH. Lúc này với 12 điểm và đứng vị trí thứ 11 chưa phải là thành tích tốt với Lazio.

Trái ngược với sự ổn định mà Lazio đang có, Cagliari lại cho thấy vô vàn bất ổn. 5 vòng đấu đã qua Cagliari không thể thắng. Rạng sáng ngày hôm nay Cagliari để thua 1-2 trước Sassuolo, thể hiện mờ nhạt. Lối chơi của họ là phòng ngự thực dụng, ưu tiên khối đội hình lùi sâu và bịt kín sơ hở. Họ không ngại nhường bóng cho đối thủ và trông chờ vào những pha phản công nhanh nhưng cũng chính vì đá bị động nên thường bị đâm bàn trước. Sau khi bị dẫn bàn là Cagliari khó kiếm được bàn thắng bởi thiếu đi tiền đạo cắm thực thụ tuyến trên.

Là một trong những ứng cử viên trụ hạng, chất lượng đội hình của Cagliari ở mức trung bình yếu. Họ không có ngôi sao lớn và sức mạnh đến từ nỗ lực của cả tập thể. Nói về chiều sâu nhân sự thì Cagliari thua kém Lazio rất nhiều. Khách quan mà nói Cagliari quá yếu đặc biệt là ở hàng công. Rất khó để đội khách có thể đứng vững tại Olimpico. Nếu quyết tâm và gặp may mắn xem ra kết quả Hòa cho Cagliari cũng hoàn toàn khả thi.

Dựa vào phong độ ổn định của Lazio, trận đấu tới chủ nhà ít nhất là không thua. Lịch sử đối đầu giữa hai đội có nhiều bàn thắng cho nên thế trận được dự báo cởi mở. 15 năm qua Lazio cứ tiếp đón Cagliari là thắng do đó 3 điểm khả năng cao thuộc về đội chủ nhà.

Bảng tỷ lệ kèo trận Lazio vs Cagliari

Sau đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Lazio vs Cagliari trong khuôn khổ Vòng 10 Serie A diễn ra vào ngày 4/11 tới.

Soi kèo chấp trận Lazio vs Cagliari

Lazio chấp Cagliari 1 trái nằm cả người vào cửa trên. Cagliari thủ yếu và tấn công kém cho nên Lazio sẽ thoải mái hơn trong những pha tấn công của mình. 9/10 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội Lazio bất bại kèo chấp nên rất được lòng tin của giới đầu tư.

Toàn trận : Lazio -1

Soi kèo châu Âu trận Lazio vs Cagliari

Cagliari không phải đối thủ của Lazio khi đá trên sân Olimpico. Bằng chứng là họ thua 12/14 trận gần nhất, còn lại là 2 trận Hòa. Rất có thể Cagliari phải trải qua trận đấu thứ 6 liên tiếp không thắng bởi cái dớp trên sân OIimpico quá mạnh. Cửa chủ nhà thắng là lựa chọn không thể khác.

Toàn trận : Lazio thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Lazio vs Cagliari

5/6 lần gần nhất hai đội gặp nhau nổ Tài tươi. Ngoài ra 9/10 trận Lazio tiếp đón Cagliari trên sân nhà có ít nhất 3 bàn thắng xuất hiện. Kịch bản tưng bừng bàn thắng rất sáng cửa cho anh em bet thủ theo kèo Tài 2.5 trái.

Toàn trận : Tài 2.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Lazio vs Cagliari

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Lazio vs Cagliari sẽ là 3-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

xoilac dự đoán tỷ số : 3-0

Tổng kết

Kèo chấp : Lazio -1

Kèo châu Âu : Lazio thắng

Kèo Tài Xỉu : Tài 2.5 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Lazio vs Cagliari trong khuôn khổ Vòng 10 Serie A diễn ra vào ngày 4/11. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.