Nhận định bóng đá Brighton vs Leeds 22h00 ngày 1/11: Mục tiêu chiến thắng

Brighton sẽ tiếp đón Leeds trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 10 Ngoại hạng Anh. Cả hai đội đều đang đứng ở nửa dưới BXH cho nên mục tiêu của đôi bên là 3 điểm trận đấu tới.

Nhận định soi kèo Brighton vs Leeds 22h00 ngày 1/11

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Brighton vs Leeds

Đà bay của Brighton đã bị chặn đứng bởi trận thua 2-4 trước MU ngay tại Old Trafford. Đây là trận thua chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại của Brighton. Mặc dù vậy giới chuyên môn đánh giá Brighton sẽ nhanh chóng hồi phục tinh thần khi được chơi tại sân nhà Amex vòng đấu tới. Kể từ tháng 4 đến nay phong độ sân nhà của Brighton khiến cho cả những đội mạnh nhất cũng phải lắc đầu. 11 trận gần nhất tại Amex, Brighton bất bại với 7 chiến thắng và 4 trận Hòa. Sức mạnh của họ nằm việc hiểu rõ triết lý và luôn tuân thủ kỷ luật chiến thuật của HLV trẻ Fabian Hurzeler.

Leeds thời điểm hiện tại khác xa với khả năng tung hoành hàng công mùa giải Championship trước đó. Giờ đây Leeds ưu tiên đá thể lực và xây dựng bộ khung chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Đội hình của Leeds toàn những cầu thủ cao to, luôn có lợi trong những pha tranh chấp bóng bổng. Chính vì lợi thế đó mà Leeds đã có chiến thắng 2-1 trước West Ham mới đây. Lối chơi của Leeds rất thực dụng, chỉ tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công hoặc tình huống cố định. Với 11 điểm có được thì hiện tại Leeds đang đứng thứ 15 trên BXH.

Nhiệm vụ của Brighton đó là tìm cách kéo giãn hàng phòng ngự dày người của Leeds và khai thác khoảng trống bằng sự sáng tạo của các cầu thủ tấn công. Đây là một trận đấu được dự báo sẽ rất chặt chẽ và quyết liệt. Brighton có lợi thế sân nhà và phong độ nhỉnh hơn một chút. Leeds có lối chơi phòng ngự khó chịu và lợi thế về mặt thể hình. Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía Brighton với thành tích bất bại 7 trận gần nhất tiếp đón Leeds, trong đó là 6 chiến thắng.

Các chuyên gia soi kèo của XoilacTV nhận định Brighton sẽ thắng Leeds với tỷ số tối thiểu.

Bảng tỷ lệ kèo trận Brighton vs Leeds

Sau đây là bảng tỷ lệ kèo trận đấu giữa Brighton vs Leeds trong khuôn khổ Vòng 10 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 1/11 tới.

Soi kèo chấp trận Brighton vs Leeds

Brighton chấp Leeds 0.75 trái nên theo cửa trên. Phong độ sân nhà của Brighton cực kỳ uy tín và họ cũng thắng Leeds 6/7 kèo chấp gần nhất tại Amex. Trước những đối thủ mạnh hơn thì Leeds có xu hướng chơi dưới sức và không có kết quả tốt.

Toàn trận : Brighton -0.75

Soi kèo châu Âu trận Brighton vs Leeds

Trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh thì Chim mòng biển bất bại 8 trận sân nhà gần nhất, đến cả Liverpool, Man City, Tottenham hay Newcastle cũng đều phải nhận thất bại. Thật khó để nghĩ tới kịch bản Leeds giành 3 điểm. Sân nhà là điểm tựa vững chắc để Brighton chắt chiu điểm số, đặc biệt khi chỉ phải gặp đội yếu như Leeds. Đối với kèo châu Âu này nên theo cửa đội nhà thắng.

Toàn trận : Brighton thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Brighton vs Leeds

Cả hai đội đều có lối chơi khá thực dụng và hàng thủ được tổ chức tốt. Một trận đấu ít bàn thắng là kịch bản dễ xảy ra. Thống kê cũng cho thấy 7/8 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội không quá 2 bàn thắng. Mức kèo 2.5 trái anh em bet thủ theo Xỉu rất dễ có được niềm vui.

Toàn trận : Xỉu 2.5 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Brighton vs Leeds

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Brighton vs Leeds sẽ là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Xoilac dự đoán tỷ số : 1-0

Tổng kết

Kèo chấp : Brighton -0.75

Kèo châu Âu : Brighton thắng

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 2.5 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Brighton vs Leeds trong khuôn khổ Vòng 10 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 1/11 tới. Hy vọng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được lựa chọn chính xác nhất.