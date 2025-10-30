Nhận định bóng đá Atletico Madrid vs Sevilla 22h15 ngày 1/11: Khó tránh thất bại

Atletico Madrid sẽ đối đầu với Sevilla trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng 11 La Liga. 9 trận gần nhất gặp Sevilla thì Atletico Madrid bất bại.

Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sevilla 22h15 ngày 1/11

Cùng chuyên gia của XoilacTV nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sevilla

Atletico Madrid đã lấy lại được cân bằng rất nhanh sau khi thua Arsenal 0-4 tại Cúp C1 bằng chiến thắng 2-0 trước Betis. Ở đấu trường quốc nội Atletico Madrid đang liên tiếp có được những kết quả tích cực. 10 vòng đấu vừa qua Atletico Madrid bất bại. Lối chơi phòng ngự phản công gần đây được thầy trò HLV Simeone thể hiện sắc nét. Họ cầm bóng nhiều hơn, ban bật khuấy đảo hàng thủ đối phương. Khả năng sáng tạo của tuyến giữa đang giúp cho Atletico Madrid có nhiều phương án tấn công.

Sevilla lại đang có chiều hướng ngược lại. 2 vòng đấu vừa qua Sevilla để thua trước Mallorca và Real Sociedad. Lối chơi của Sevilla hiện tại là công làm thủ phá, tuy nhiên điểm cộng là họ đã chịu chơi tấn công và ghi bàn nhiều hơn mùa giải năm ngoái. Với 17 bàn thắng có được, Sevilla tạm xếp thứ 4 về chất lượng hàng công tại La Liga. Đáng nói hơn là phải tới vòng đấu 20 của mùa giải trước thì Sevilla mới có được số bàn thắng như hiện tại. Khách quan mà nói chất lượng của đội hình Sevilla chỉ ở mức yếu nhưng vẫn có khả năng giành điểm trên sân khách..

Lịch sử đối đầu đang hoàn toàn nghiêng về phía Atletico Madrid. 9 lần gần nhất hai đội gặp nhau thì Atletico Madrid bất bại. Gần đây Atletico Madrid rất ham kiểm soát bóng vì thế khả năng cao họ tiếp tục làm vậy với Sevilla. Sự tự tin của Atletico Madrid lúc này sẽ giúp họ chơi dồn ép. Đối với Sevilla họ cũng không muốn phải lép vế nhưng đôi công với Atletico lúc này không phải chiến thuật tốt, nhất là tại Metropolitano. Mọi hy vọng của đội khách có lẽ đặt cả vào những pha bóng chết hoặc một thoáng sơ hở của Atletico Madrid để tận dụng.

Sevilla đủ sức tạo ra khó khăn cho Atletico Madrid song rất khó để về nhà với điểm số. Kịch bản Atletico Madrid thắng sát nút là hợp lý nhất.

Bảng tỷ lệ kèo trận Atletico Madrid vs Sevilla

Dưới đây là bảng kèo trận Atletico Madrid vs Sevilla thuộc khuôn khổ Vòng 11 La Liga diễn ra vào ngày 1/11 tới.

Soi kèo chấp trận Atletico Madrid vs Sevilla

Sevilla được chấp tới 1.5 trái trận này nghĩa là Atletico Madrid phải thắng cách biệt 2 bàn mới mang tiền về cho giới đầu tư. Hiện tại Atletico Madrid hơn Sevilla về mọi mặt, thậm chí lịch sử đối đầu cũng cho thấy sức mạnh của đội chủ nhà. Tuy vậy Sevilla đang ngày càng hoàn thiện lối chơi cộng với thành tích sân khách thắng 4/5 trận gần nhất khiến cho cửa dưới mới là lựa chọn đáng tin cho anh em bet thủ.

Toàn trận : Sevilla +1.5

Soi kèo châu Âu trận Atletico Madrid vs Sevilla

Cả 3 lần gần nhất làm khách tại Metropolitano thì Sevilla đều phải nhận thất bại. Thêm vào đó Atletico Madrid đang bất bại tới 12 trận sân nhà, trong đó có tới 11 chiến thắng. Quả thực Sevilla đi dễ khó về nên cửa chủ nhà thắng là phương án an toàn hơn cả.

Toàn trận : Atletico Madrid thắng

Soi kèo Tài Xỉu trận Atletico Madrid vs Sevilla

Lối chơi của Sevilla khi gặp Atletico Madrid chắc sẽ là tử thủ chờ 1 điểm. Atletico Madrid của HLV Simeone cũng không phải là đội bóng hủy diệt đối thủ bằng mọi giá, họ ưu tiên sự an toàn mỗi khi dẫn bàn. Nhà cái ra kèo 3 trái theo Xỉu hợp lý hơn.

Toàn trận : Xỉu 3 trái

Xoilac dự đoán tỷ số Atletico Madrid vs Sevilla

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu giữa Atletico Madrid vs Sevilla sẽ là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà.

xoilac dự đoán tỷ số : 1-0

Tổng kết

Kèo chấp : Sevilla +1.5

Kèo châu Âu : Atletico Madrid thắng

Kèo Tài Xỉu : Xỉu 3 trái

Trên đây là nhận định soi kèo chi tiết trận đấu giữa Atletico Madrid vs Sevilla trong khuôn khổ Vòng 11 La Liga diễn ra vào ngày 1/11. Mong rằng những nhận định của xoilac sẽ giúp cho anh em bet thủ có được niềm vui chiến thắng.